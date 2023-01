2023 : le réveil des impérialismes européens

© LUDOVIC MARIN AFP

L'analyse d'un économiste

2023 : le réveil des impérialismes européens

L'année 2023 devrait voir le réveil d'impérialismes européens issus de la première guerre mondiale avec un nécessaire nouvel équilibrage et nouveau rapport de force à trouver. Dans ce contexte l'OTAN et les USA ne sont plus certains de pouvoir jouer leur rôle de défense historique. L'Europe va devoir s'organiser !