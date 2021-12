Une croix chrétienne dans une église en ruine.

Alors que l’année 2021 arrive à son terme, il vient le temps de chiffrer les persécutions à l’encontre des chrétiens dans le monde. Connaissons-nous le nombre de chrétiens fortement discriminés ou persécutés pour cette année ? Quels sont les pays où ils sont le plus discriminés ?

Nous pouvons reprendre l'index de l’ONG Portes Ouvertes, qui estime à 250-300 millions le nombre de chrétiens victimes de persécutions. Les pays dans lesquels la communauté chrétienne est la plus visée sont les pays communistes comme la Corée du Nord (en tête du classement), mais aussi, la Chine et le Vietnam. Viennent ensuite, tous les pays islamiques.

À l'heure actuelle, il se passe des évènements terribles au Nigeria, avec une situation que l'on qualifie de pré-génocidaire. Depuis longtemps Boko Haram sévit dans le nord du pays, et au centre du Nigéria des milices peules tuent des chrétiens et détruisent leurs villages. Et ces histoires se répètent. Il y a déjà des milliers de chrétiens qui ont été tués. Ce qui est révoltant, c'est que le département d'Etat américain vient d'enlever le Nigeria de la liste des pays particulièrement préoccupants en terme de liberté religieuse. C'est un déni de la réalité. Ce déni porte principalement sur le biais antichrétien de ces attaques. Il s'agirait de conflits entre des éleveurs peuls et des agriculteurs à cause du manque d'eau, mais si on regarde et écoute les correspondants sur place, laïques ou religieux, ils nous disent que les chrétiens sont visés en tant que tels. De plus le président actuel du Nigeria, qui lui-même est peul, laisse la police et l’armée dans une attitude passive voire complice, ce que dénoncent les responsables d’ Eglises.

À Lire Aussi

L’étude choc qui montre à quel point le christianisme est en voie de disparition chez les jeunes Européens

Lorsqu’un gouvernement fait preuve d'un nationalisme qui joue sur des ressorts religieux, et qu’une partie de la population est violemment antichrétienne, nous arrivons à des situations absolument dramatiques.

Qu’en est-il de la situation sur le continent américain, asiatique, africain et européen ? Qu'en est-il des discriminations administratives et professionnelles, qui touchent à la vie sociale ou civile ?

En Afrique, où se situent la plupart des pays islamiques, les chrétiens et les autres minorités religieuses sont discriminées. L’extension du djihad islamique vers le sud augmente le risque d’attaques. Le nombre de chrétiens diminue : en Irak, la plupart des chrétiens sont partis. En Syrie, ils ont beaucoup souffert lors de la guerre civile.

En Asie, les chrétiens sont victimes d’une forme de nationalisme religieux, et non islamique. En Inde, le Premier ministre qui est du parti BJP (nationalisme hindou) a annoncé sa volonté de faire de l’Inde un état hindou. Nous allons donc vers cette évolution culturelle, bien affichée. Bien sûr, la constitution de l'Inde inclut la liberté de pratique religieuse, mais sur le terrain, il y a une complaisance des autorités envers les attaques faites aux chrétiens. Ces derniers devront toujours se justifier, au même titre que les musulmans et d'autres minorités religieuses.

On se rappelle à Pâques 2019, cet attentat islamiste au Sri Lanka à la sortie des églises. Depuis, le pays s’est refermé sur son identité bouddhiste et des extrémistes bouddhistes attaquent les fidèles des autres religions. Lorsque des chrétiens se font attaquer, ils ont du mal à faire valoir leurs droits et aller à la police.

À Lire Aussi

Présidentielle 2022 : que faire (de vraiment utile) des racines chrétiennes de la France ?

Au Myanmar après le coup d’Etat militaire de février 2021, l’armée a bombardé des villages, et les chrétiens de la minorité ethnique Karen ont dû fuir dans la jungle vers la frontière thaïlandaise où ils survivent difficilement.

En Amérique, le Nicaragua est devenu problématique depuis les attaques meurtrières du gouvernement d'Ortega contre sa population en 2018. Là-bas, CSI travaille avec les sœurs carmélites qui ont un rôle social très important.

Pour lutter contre les discriminations dans différents pays, CSI organise de plus en plus d'actions d'assistance juridique. Des avocats spécialisés aident les chrétiens à faire appliquer la loi. Les minorités religieuses sont souvent plus pauvres et moins éduquées, et donc moins à même de se défendre, principalement dans les campagnes. Nous participons aussi à la lutte contre la traite des êtres humains en Inde, touchant particulièrement les chrétiens et les autres minorités religieuses.

Qu’en est-il de l’impact de la pandémie de Covid-19 sur les persécutions à l’encontre des chrétiens ?

Il y a eu beaucoup d'aides distribuées par les Etats pour la lutte contre le Covid, mais dans les pays où les chrétiens sont discriminés, ils avaient moins accès aux aides d'Etat que les autres. En Inde par exemple, des témoins nous ont rapporté que des distributions étaient réservées aux hindous.

À Lire Aussi

Le drame des Chrétiens d'Orient