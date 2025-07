Planète rouge

10 ans après le film Seul sur Mars (et 10 avant ce que prévoyait le scénario), où en est l’exploration de la planète rouge ?

Entre les ambitions hollywoodiennes d’Andy Weir et la réalité scientifique, Mars révèle un contraste saisissant : depuis 2015, rovers et sondes ont offert des découvertes majeures sur son climat ancien, mais les plans habités demeurent fragilisés par des choix budgétaires et politiques. Alors que SpaceX et Elon Musk clament vouloir faire de l’humanité une « espèce multiplanétaire », la NASA doit composer avec d’éventuelles coupes de près de 50 % dans son budget scientifique, menaçant jusqu’à la mission-phare de retour d’échantillons.