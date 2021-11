"Une vie" : chronique d’une mésalliance

• Tout repose ici sur l’interprétation délivrée par Annie Vergne, qui est plus que convaincante : mobile, expressive, une gestuelle, une prononciation et des intonations parfaitement en phase avec le propos, qui de ce fait coule de source et retrouve la fluidité du style du grand Maupassant.

• Le talent de la comédienne est servie par un texte qui a fait la réputation de l’écrivain : précis et suggestif, surprenant et attendu. C’est un modèle du genre. L’une et l’autre s’épaulent pour faire de la nuit de noces et du voyage en Corse qui s’ensuivit des moments forts du spectacle.