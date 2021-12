"Une Histoire des luttes pour l'environnement, Trois Siècles de Combats et de Débats, XVIIIe-XXe Siècle", d'Anne-Claude Ambroise Rendu, Steve Hagimont, Charles-François Mathis, Alexis Vrignon a été publié aux éditions Textuel.

L'histoire des luttes pour l'environnement reste un parti pris, qu'il faut accepter au départ de ce parcours initiatique. Car il y est mis en question nature et culture, nature et progrès, victimes et bourreaux, ingénieurs et paysans, voire prolétaires. S'il y a au XVIIIème siècle une interrogation sincère sur les conséquences des "Lumières" annoncées, des fondements idéologiques se dessinent ensuite qui prendront la forme de remise en cause du libéralisme et du progrès technique et technologique, dont seules les nuisances sont rapportées dans ces pages - nuisances dénoncées avec justice, tant sur le plan moral qu'historique.

Mais on ne peut écarter de ce commentaire que le filtre de ces luttes met en cause les "puissants", les capitalistes, la science et le progrès. Cette lecture à sens unique, qui semble faire du "savant" un Docteur Folamour (film de Stanley Kubrick sorti en 1964, qui met en scène un savant "déjanté") plus qu'un Louis Pasteur, sous entend la compromission du progrès avec les intérêts capitalistes. Cet "angle" laisse un petit sentiment de malaise - progrès et science ne sont pas que facteurs de nuisance - ce que d'aucun pourrait en déduire à la clôture de la dernière page. C'était mieux avant, petit essai de Michel Serres publié en 2017 pourrait être relu utilement !