"Un mauvais maître" de Frédéric Rouvillois : un polar universitaire... un monde impitoyable

« Et voici qu’après avoir sué sang et eau, ils se retrouvent, souvent encore jeunes, tout au sommet et constatent alors qu’ils n’ont plus rien à faire ni à espérer (…)

Pour ceux qui ne sont passionnés ni par l’enseignement ni par la recherche, et qui ne voyaient dans l’université qu’une carrière socialement prestigieuse, c’est une désillusion atroce, la roche Tarpéienne après le Panthéon. Etc. etc. Vous imaginez l’accumulation des « passions tristes » comme aurait dit Spinoza en plagiant Alain Minc ? Des passions qui se traduisent de différentes manières, mais notamment par le désir de vengeance et la fringale de pouvoir… » p. 184/185