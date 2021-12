"Un héros" de Ashghar Farhadi est à retrouver dans les salles de cinéma à partir de ce mercredi 15 décembre.

- LA PANTHÈRE DES NEIGES de MARIE AMIGUET et VINCENT MUNIER — DOCUMENTAIRE.

Au coeur des (très) hauts plateaux tibétains, entre 4500 et 6000 mètres d’altitude et par des températures comprises entre -18° et -35°, deux hommes nous convient à un voyage sur les traces de l’un des fauves les plus mystérieux du globe : la panthère des neiges. L’un, Vincent Munier compte parmi les meilleurs photographes animaliers de la planète, l’autre, Sylvain Tesson est l’un des plus grands écrivains-aventuriers de l’Hexagone. Pas étonnant que ces deux-là aient pensé à partir en tandem à la recherche du plus mythique des félins dans l’une des régions les plus reculées du monde. Car, en plus de partager un même goût pour la solitude et l’observation de la nature, ils se complètent admirablement. L’un, appareil photo en bandoulière, capte, comme peu, les beautés du monde, l’autre, donne à les imaginer en noircissant ses carnets de mots simples mais précis qui font éclore des textes d’une lumineuse et merveilleuse poésie.

En 2018, un premier voyage au Tibet des deux globe-trotters avait donné lieu à un récit signé Sylvain Tesson, qui avait valu à l’écrivain de recevoir, l’année suivante, le Prix Renaudot. Le duo a réitéré son exploit pour ce documentaire réalisé par la cinéaste Marie Amiguet. On en sort ébloui, comme « lavé » des salissures quotidiennes, réconforté et apaisé. Un beau manifeste.

Recommandation : 4 coeurs

- MES TRÈS CHERS ENFANTS d’ALEXANDRA LECLÈRE - Avec JOSIANE BALASKO, DIDIER BOURDON, MARILOU BERRI, BEN, LAURENT STOCKER…

Après Garde alternée qui mettait en scène une certaine vision du couple, Alexandra Leclère (Maman, Les Soeurs fâchées) revient à son sujet préféré, la famille, et dans son genre de prédilection, la comédie, dont le moteur est souvent le conflit. Dans Mes très chers enfants, ça va donc commencer par des chamailleries, et puis, insensiblement, ça va bifurquer vers l’absurde et une irrésistible loufoquerie.

Amoureux comme au premier jour, Chantal et Christian auraient tout pour passer une retraite heureuse. Seulement voilà : depuis que leurs deux enfants, Sandrine et Stéphane, ont déserté la maison familiale, ils ne les voient presque plus. Quand ils comprennent que pour la première fois, ils vont devoir passer Noël en tête à tête, c’en est trop. Leur déprime se transforme en colère. Pour faire revenir à eux leurs ingrats rejetons, ils imaginent de leur faire croire qu’ils ont gagné le jackpot au loto et pour accréditer leur mensonge, ils se mettent à mener une vie bien au-dessus de leurs moyens. Au final, en sera-t-il comme de la morale de la fable de La Fontaine Le Rat et l’huître : « tel est pris qui croyait prendre » ? Ou bien… ?

Portés par les dialogues incisifs et les situations farfelues tricotés par une Alexandra Leclère en pleine forme créatrice, les interprètes de cette hilarante histoire familiale (Josiane Balasko, Didier Bourdon, Marilou Berri et Ben) s’en donnent à cœur joie, tous dans une inventivité et une énergie de jeu d’autant plus désopilantes et sympathiques qu’elles leur sont soufflées par la naïveté et la sentimentalité de leurs personnages. Dépourvue de méchanceté et d’ironie, Mes Très chers enfants est une comédie qui fait coup double : elle touche au cœur et déride les zygomatiques. Elle est, en outre, tous publics.

Recommandation : 4 coeurs

- MYSTÈRE de DENIS IMBERT — Avec VINCENT ELBAZ, MARIE GILLAIN, SHANNA KEIL…

Pour renouer avec Victoria, sa petite fille de 8 ans (Shanna Keil), devenue mutique à la mort de sa maman, Stéphane (Vincent Elbaz) s’installe dans le Cantal. Un jour, au cours d’une promenade en forêt, Victoria tombe sur un chiot appelé Mystère par le bûcheron qui l’a trouvé. Il est si adorable qu’elle l’adopte illico. Mais très vite, Stéphane va découvrir qu’en réalité, Mystère est un loup. Malgré le danger, devant les progrès de sa petite fille qui s’est remise à parler, il ne va pas se résoudre à la séparer de son nouveau compagnon. Jusqu’au moment où il va comprendre que Victoria est devenue assez forte pour qu’il lui dise la vérité…

Après Vicky, Denis Imbert avait envie de se lancer dans un film jeune public, qui se déroulerait en pleine nature, loin de la frénésie urbaine. Quand on lui a raconté cette histoire (vraie) d’un père qui aurait offert à sa fille un chiot sans se douter qu’il s’agissait d’un bébé-loup, il sut immédiatement qu’il avait « son » sujet. Encore fallait-il qu’il trouve non seulement son héroïne (une petite fille qui n’aurait pas peur des animaux sauvages) mais aussi des louveteaux qui se laisseraient… apprivoiser. Entre le casting, les repérages et le tournage proprement dit, il a fallu plus d’un an au cinéaste pour mener son film à bien. Mais le résultat est là. Tenant à la fois du conte (réaliste), du documentaire animalier et de la comédie d’aventures, Mystère est un film passionnant et craquant, qui a comme mérite supplémentaire, de prendre les enfants au sérieux. A partir de sept ans.

Recommandation: 4 coeurs

- BAD LUCK BANGING OR LOONY PORN de RADU JUDE — Avec KATIA PASCARIU, CLAUDIA IEREMIA, OLIMPIA MĀLAI…

Bucarest, de nos jours. Après la diffusion involontaire sur Internet d’une sex-tape tournée avec son mari, Emi, une enseignante, voit sa carrière et sa réputation menacées. Forcée de rencontrer les parents d’élèves qui exigent son renvoi, Emi résiste et pose la question de l’obscénité dans notre société contemporaine. Se limite-t-elle à la seule pornographie, ou est-t-elle, beaucoup plus insidieusement et dangereusement, dans la violence, les injustices, le racisme, le sexisme, le révisionnisme, etc…?

Exaspéré par les renvois à répétitions de professeurs, pour des motifs relevant de leur stricte vie privée, le cinéaste roumain Radu Jude (Aferim !, Peu m’importe si l’Histoire nous considère comme des barbares) s’est amusé dans son nouveau film à dénoncer les vraies saloperies qui polluent, salissent et pourrissent le monde. Dans cet opus qu’il a conçu en trois actes dénonciateurs introduits malicieusement par des chansons de ce gai luron que fut Bobby Lapointe, il passe en revue tout ce qui avilie la société, du plus anodin, comme la vulgarité ostentatoire de certaines affiches, au plus abject, comme les horreurs des dictatures.

A la fois hilarant, édifiant, glaçant et bigrement courageux, Bad Luck…. a été couronné à la dernière édition du Festival de Berlin par l’Ours d’or, un prix qui récompense le meilleur long métrage de la compétition. C’est dire la puissance de son propos et la force de sa démonstration. Attention, en raison du caractère pornographique de certaines de ses séquences, il sort sur les écrans français assorti d’une interdiction aux moins de seize ans.

Recommandation : 4 coeurs

- CHÈRE LÉA de JÉRÔME BONNELL - Avec GREGORY MONTEL, GRÉGORY GADEBOIS, ANAÏS DEMOUSTIER, LEA DRUCKER…

Six ans après son délicieux A trois on y va,Jérôme Bonnell est de retour au cinéma avec une comédie dramatique où il poursuit ce qui est au centre de sa filmographie : l’exploration du sentiment amoureux.

Après une nuit arrosée, Jonas (Gregory Montel) revient sur un coup de tête rendre visite à son ex-petite amie, Léa, dont il est toujours amoureux (Anaïs Demoustier), mais pour laquelle il n’a pourtant jamais réussi à quitter sa femme (Léa Drücker). Malgré leur relation encore passionnelle, Léa le rejette. Désespéré, Jonas se rend au café d’en face pour lui écrire une longue lettre, bousculant ainsi son emploi du temps et suscitant la curiosité chaleureuse du patron du café (Grégory Gadebois). Sa journée va s’écouler dans un charivari émotionnel incroyable.

Sauf à avoir un cœur de pierre, il est difficile de résister au charme et à l’élégance sentimentale de ce Chère Léa qui ausculte avec délicatesse et justesse les tourments et les emportements des hommes placés dans des situations de rupture amoureuseà leur corps défendant. On y succombe d’autant plus qu’il est porté par une équipe de comédiens qui jouent tous, avec une belle subtilité, sur le fil de l’émotion.

Recommandation : 3 coeurs