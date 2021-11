"Ultime combat, arts martiaux d'Asie" au Musée du quai Branly : Un panorama judicieux et percutant

1. Le tour de force de cette exposition est de proposer l’approche la plus complète possible des arts martiaux, en partant de leurs origines et en rappelant le caractère déterminant de leurs traditions, tout en mettant en valeur leur actualité, entre histoire, philosophie, légendes et cinéma, arts décoratifs, robots et bande-dessinées. Rien n’a été pensé en termes d’opposition stérile entre le “traditionnel authentique” et le “moderne superficiel”. Assurément, ce parti pris d'embrasser de multiples facettes révèle moins une banale volonté de casser les codes qu’une compréhension fine de la polysémie des disciplines. D’une part, parce que la mise en scène et la dimension démonstrative sont pleinement présentes dans les traditions des arts martiaux, et pas seulement dans les armures d’apparat : en karaté, par exemple, le "kiai" (cri tonitruant poussé lors d’un combat, à un moment précis), est en soi une tactique de combat traditionnelle qui consiste à libérer sa propre énergie, mais aussi à surprendre son adversaire. D’autre part, les films de combat sont indissociables de l’histoire des arts martiaux, Bruce Lee ayant par exemple été un élève de Yip Man, grand maître de wing chun, art martial traditionnel chinois. Aujourd’hui encore, les principes philosophiques traditionnels des disciplines martiales font partie intégrante de leur enseignement, et le non-respect de l’un deux peut entraîner l’exclusion définitive d’un pratiquant.

2. Les pièces présentées dans l’exposition, dont certaines ont été prêtées par le musée de l’Armée, la Bibliothèque Nationale, le musée Guimet ou encore des collectionneurs privés, sont remarquables, à la fois par leur éclectisme et leur beauté. Parmi elles, on trouve un manuscrit japonais de la fin de l’époque d’Edo (1603-1868), illustré par de superbes dessins d’armures décorées (“ō yoroi”). Les statues de la divinité Fudo, qui protège les guerriers, ou les lithographies contemporaines, notamment celle du dieu Hanuman, vénéré par les hindous, aux couleurs vives, sont une réjouissance pour les yeux. On retrouvera aussi des hallebardes du XIXème siècle, des tenues d’apparat chinoises en soie brodée d’or datant du règne de Qianlong (1735-1796), des figurines contemporaines de Goldorak, un immense robot habillé de flammes ainsi qu’une superbe peinture sur bois de Rina Yoshioka, réalisée en 2020, où se mêlent fantasmes, femmes de mauvaise vie, sabres et fleurs de sang. On pourra également admirer une salle consacrée à Bruce Lee, où des scènes de combat sont projetées sur des écrans parallèles disposés en triangle, et dont l’effet est saisissant.

3. Le musée organise des manifestations pour faire connaître la pratique et la philosophie des arts martiaux, notamment plusieurs conférences thématiques et, chaque week-end, en accès libre, des démonstrations de karaté, judo, kendo, en marge de l’exposition. Cette dernière est également agrémentée d’une boutique particulièrement attrayante, proposant des livres, des albums, des objets décoratifs, des boissons et des friandises asiatiques, ainsi que des jouets (notamment des sabres en plastique et la combinaison de Bruce Lee dans “Le Jeu de la mort”), véritable caverne d’Ali Baba pour les enfants.