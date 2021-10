"Tralala" de Arnaud et Jean-Marie Larrieu : chantée sur tous les tons, une comédie musicale aussi fantaisiste que surréaliste…

Si on reconnaît leurs films à la fantaisie qu’ils dégagent ( c’est leur marque de fabrique ), les frères Larrieu aiment à changer de registre. Après avoir tourné des comédies, des drames et des films à suspense, les voilà qui se lancent dans la comédie musicale. Evidemment, comme ils ne font rien exactement comme tout le monde, leur comédie ne ressemble à aucune autre. Non pas parce qu’elle tient du conte ou relate une sorte de « miracle » ( un artiste paumé qui va vivre une sorte de résurrection, comme par hasard, à Lourdes), mais parce que cette comédie « chante » et danse sur tous les tons. Connaissant bien l’adage selon lequel « l’ennui naquit de l’uniformité », les réalisateurs ont voulu que chacun de leur personnage s’exprime sur une musique personnalisée. Et ils ont contacté sept compositeurs (Philippe Katerine, Bertrand Belin, Jeanne Cherhal , Etienne Daho, Renaud Létang, Sein et Dominique A ) qui sont venus, chacun, avec leur univers propre. Le résultat est formidable, qui démultiplie la poésie déjà si loufoque du scénario.

Les interprètes - dont, soulignons-le, aucun n’est doublé - se prêtent au jeu des chansons et des danses avec une inventivité infinie. Dans le rôle-titre, en troubadour fantasque, Mathieu Amalric fait merveille. Il joue avec cette légèreté lunaire dont il a le secret et qui le rend aussi touchant qu’irrésistible. Ici, on le découvre chanteur et il est stupéfiant.

Mélanie Thierry aussi, fascine, qui chante et danse avec cette grâce, cette présence et ce naturel qui font d'elle une des comédiennes les plus prisées du cinéma hexagonal. Dans son rôle de DJ bourrue au cœur blessé, Josiane Balasko confirme une fois encore qu’elle est une immense interprète. Quant à Bertrand Belin, non seulement il est l’auteur-chanteur-compositeur que l’on sait, mais il se révèle être aussi un excellent acteur. C’est la première fois qu’on le voit à l’écran. On peut parier que ce ne sera pas la dernière.

Tralala est l’un des premiers films de l’ère Covid à intégrer le port du masque pour ses personnages. Ça pourrait être angoissant, et c’est tout le contraire !