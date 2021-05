"Toussaint Louverture" de Sudhir Hazareesingh : un portrait parfaitement réussi du libérateur de Saint-Domingue, hissé aux côtés des grands chantres de l’abolition de l’esclavage

1 - Bien écrit et bien traduit, cet essai donne à vivre et à comprendre les étapes de la révolution "louverturienne", qui fut autant un soulèvement populaire provoqué par l'adhésion aux idéaux de la révolution de 1789 et à son souffle de liberté et d'égalité qu'un mouvement de pensée et d'action, qui conduisit à la naissance et l'autonomie de la première république noire au monde, en 1804.

2 - Une immersion très réussie dans la pensée de Toussaint Louverture, appuyé sur une lecture minutieuse des archives historiques françaises, anglaises, espagnoles, archives qui témoignent à la fois de ses combats, de son habilité politique, de sa fidélité à la France et à un idéal de fraternité entre les peuples, incroyablement moderne et audacieux pour l'époque. Ce retour aux sources permet d'éclairer des points d'ombre de son histoire et autres polémiques d'historiens, dont les partis pris sont éclairés par la lecture de nouvelles archives.

3 - Oui, on apprend beaucoup de choses sur cette période de bouillonnement révolutionnaire, dont Saint-Domingue fut le premier terreau en dehors des frontières métropolitaines. Toussaint Louverture, en fédérant les révolutionnaires dominguois, en provoquant, par une loi de 1794 l'abolition de l'esclavage dans les colonies françaises, en chassant Britanniques et Espagnols de l'ile par d'habiles tactiques militaires, en proclamant une première constitution d'indépendance pour l'ile, devint par ses actes, le premier libérateur des peuples soumis par l'esclavage, et l'instigateur du premier mouvement d'indépendance au profit d'un territoire colonial - mouvement que l'on qualifierait aujourd'hui d' "autonomiste" ou "indépendantiste".

4 - L'essai de Sudhir Hazareesingh révèle les stratégies d'influence que sut déployer Toussaint Louverture pour faire de Saint-Domingue une colonie libre de l'esclavage malgré les fortes réticences de la république naissante et du consulat; il détaille aussi les stratagèmes et mensonges qui conduisirent à sa perte, à son arrestation et à son incarcération au fort de Joux, au nom (à peine voilé) de la préservation des intérêts économiques de la France en général, de la famille Bonaparte en particulier.

5 - Enfin, c'est heureux, ce gros "pavé" est abondamment illustré, tant dans le cahier central en couleur qu'au fil du texte qui propose des facsimilés des "sources" utilisées par l'auteur -sources par ailleurs très minutieusement décrites et commentées dans les 65 pages de notes en fin d'ouvrage.