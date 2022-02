• Matt Donovan, comédien professionnel has been, est en revanche grand amateur de whisky. Sa dépression même plus larvée inquiète son frère Bobby, un brave comptable qui ne sait plus à quel saint se vouer pour lui redonner le feu sacré.

• Matt, qui traîne son spleen en compagnie de Tyler - un vétéran de la guerre d’Afghanistan déguisé en Bugs Bunny pour gagner sa croûte en distrayant les touristes sur Times square - voit débarquer la jeune Sara Bump, bien décidée à obtenir le rôle de Juliette dans la pièce de Shakespeare en préparation.

• Elle s’est donc mise en tête de prendre des cours avec un Matt plus misanthrope que jamais...