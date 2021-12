- Une bonne humeur communicative bien agréable en ces temps où des théâtres sont contraints de fermer car certains acteurs ou techniciens sont touchés par la Covid. Avec Opera Locos, l’opéra est joyeux, festif … et lorgne sur la pop avec des clins d’œil impromptus à Mika, Claude François ou Céline Dion.

- C’est une excellente façon de découvrir un art souvent réservé à quelques salles prestigieuses à des tarifs prohibitifs et qui peut, vu de l’extérieur, paraître ennuyeux.

- On ne sait si on doit les appeler chanteurs-acteurs ou acteurs-chanteurs tant ils et elles maîtrisent parfaitement les deux arts et leurs techniques. Les prestations vocales sont impeccables et leur talent d’acteur – ou plutôt de mime – car le spectacle ne comporte pas de dialogues – à part quelques mots en italien – leur permet de faire passer toutes les émotions.

- Costumes magnifiques, décor simples mais suggestifs, lumières chatoyantes, mis en scène virevoltante, le spectacle, programmé à 19h est ambitieux et réussit son intrépide pari.