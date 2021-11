"Suzanne Valadon. Sa vie avec Toulouse-Lautrec, Erik Satie, Maurice Utrillo et les autres" de la Compagnie Le MatoukiTouss et de Paul Hautreux : Suzanne, Maurice, Henri et les autres

• L’interprétation pleine et entière de Françoise Tallandier, accompagnée de Samuel Beydon qui joue divers personnages masculins et ponctue le récit de quelques morceaux au piano. L’actrice incarne à merveille la figure de Suzanne Valadon, avec cœur et énergie, et son sentiment est communicatif.

• Le récit restitue avec une grande justesse le monde des peintres à la Belle Epoque (début du siècle précédent), et plus particulièrement cette figure de femme forte, audacieuse et intrépide.

• Les spectacles sur la peinture ne sont pas si fréquents et, pour ceux qui aiment ce monde, on ne peut que recommander cette pièce. Le récit est très vivant et narratif, rythmé par une musique choisie et significative (Le temps des cerises, Le cancan, Satie,…), sans être trop envahissante.