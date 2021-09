"Super Hôte" de Kate Russo : sarcasmes, tendresse et émotion dans un AirBed londonien. Une galerie de portraits fine et plaisante mais qui s'essouffle parfois

On doit aux Éditions Quai Voltaire/La Table Ronde quelques belles découvertes féminines comme Tracy Chevalier (La Jeune fille à la perle, La Dernière Fugitive…) ou plus récemment la jeune primo-romancière Emma Cline (The Girls, Harvey), toujours dans des traductions très soignées, et qui ont su rencontrer et toucher leur public. Mon avis est plus réservé sur Kate Russo, nouvelle voix chez elle aux Etats-Unis comme en France. La traductrice ne démérite pas, loin de là, le livre ne manque pas de qualités, mais la construction est mollassonne et l’ensemble gagnerait vraiment à être resserré. Super Hôte demeure néanmoins une lecture fine et plaisante.

Info vérité, ne vous laissez pas orienter par le titre et le design de la couverture (jolie, d’ailleurs) : Super Hôte n’est ni une comédie sentimentale ni un «feel good book ».