"Six personnages en quête d’auteur" de Luigi Pirandello : la pièce de "l’instant éternel" pour l’éternel retour du théâtre

• La disette théâtrale de ces derniers temps peut sans doute fausser le regard critique, car le plaisir de retrouver une (vraie) salle peut susciter la plus grande indulgence envers le spectacle qui se donne sur scène (qu’importe le vin, pourvu qu’on ait l’ivresse...).

• Mais on se tromperait en pensant que c’est le cas pour cette adaptation de l’une des plus célèbres pièces de L. Pirandello ; du reste, Emmanuel Demarcy-Motta n’a pas choisi un traitement des plus primesautiers : ici, tout est sépulcral, éprouvant, mortifère et désespéré. Tenues, visages fardés et blafards - à l’instar du Père, affichant le rictus tragique du Joker sur le masque mortuaire de Michaël Jackson (dernière période) - nous sommes « au cœur de la nuit ». Les éclairages parviennent (ce n’est pas rien), à renforcer cette noirceur et le dispositif, qui rappelle la place d’une exécution, où trône une plate-forme évocatrice d’un gibet - nous installe dans un espace et une ambiance où le glauque se nourrit du désespoir de personnages errant dans les limbes et les affres de l’indétermination.

• La fragilité du statut de ces personnages n’en met que mieux en valeur les performances et l’implication des comédiens. On saluera l’interprétation d’Hugues Quester, familier de performances théâtrales, ici totalement habité par son personnage, au point de forcer parfois un peu systématiquement le ton sur les dernières syllabes. Face à ce « comédien-monstre », Valérie Dashwood (qui, campant madame Lépine, sauvait un peu Paris Police 1900 sur Canal Plus : cf. chronique séries) fait mieux que soutenir la comparaison, en combinant puissance, expression et sensibilité.