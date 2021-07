"Sang Famille" de Michel Bussi : un thriller original et surprenant

Est-il besoin de présenter Michel Bussi, écrivain, politologue, professeur de géographie devenu en quelques années un des auteurs français de thriller les plus lus? Nymphéas noirs paru en 2011 est le polar français le plus primé. Suit une série de best-sellers qui s’inscrivent dans cette culture populaire que revendique l’auteur : Un avion sans elle (2012), Ne lâche pas ma main (2013), N’oublier jamais (2014), Maman a tort (2015), Le temps est assassin (2016) et On la trouvait plutôt jolie(2017). Les livres de Michel Bussi ont donné lieu à plus de 120 traductions dans 35 pays. Et maintenant, à des adaptations TV.

Le lecteur: Adrien Larmande découvre la comédie au Japon, en jouant des petits rôles dans des sitcoms. Puis en France, il se forme au métier de comédien, et monte sur les planches dans Le Misanthrope, L’aiglon de Rostand, Platonov de Tchekhov…Il se tourne vers le doublage et prête sa voix à des comédiens comme Adam Brown (Le Hobbit) ou Dylan O’Brien (Le Labyrinthe). Il enregistre aussi de nombreux livres audio.