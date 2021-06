"Rien qu'une bête" de Franz-Olivier Giesbert : la fusion entre l’homme et l’animal n’est jamais aussi éloignée qu’on le pense

Le palmarès de Franz-Olivier Giesbert est si long que l’on va se contenter des grandes lignes : journaliste depuis l’âge de dix-huit ans, l’écrivain franco-américain est aussi éditorialiste, biographe, philosophe à ses heures, présentateur de télévision. Rien qu’une bête est son 19ème roman auxquel s’ajoutent 13 essais historiques et politiques, deux essais en faveur de la cause animale et un essai personnel intitulé La dernière fois que j’ai rencontré Dieu (Gallimard, 2018).

A lire aussi sur Culture Tops d’autres chroniques sur deux des ouvrages de F.O.G

Dernier été

Le Schmock