"Révolution et Religion" de Christine Le Bozec : une analyse détaillée de la Révolution de 1789

Le livre s’ouvre par un saisissant chapitre UN : état des lieux : description précise, minutieuse du royaume le plus peuplé d’Europe, engoncé dans trois Ordres sociaux et fiscaux, plombé d’inégalités, d’excessives injustices, de complexes incohérences. L’Ordre religieux, le Clergé se subdivise en régulier et séculier, en Haut et Bas : l’accumulation de richesses liée à une pauvreté cafardeuse, des privilèges et la misère, de paroisses trop nombreuses, du poids des rites et des interdits, de pratiques accablantes.

Les Lumières se préoccupent, dans leurs théories « sensées et raisonnables » de changer tout cela. D’abord qui sont ces Lumières ? Une poignée d’illuminés qui veulent changer le monde ? La théorie devient très vite sujette à de multiples contradictions.

Deux décisions fondatrices : mettre les religieux en coupe réglée : ce sera la CCC : Constitution Civile du Clergé à l’origine des divergences les plus violentes. Ensuite remplir les caisses de la République en nationalisant et vendant les biens de l’Église.

Tout cela est raconté en quelques chapitres brûlants, lucides qui mettent en relief leurs bases juridiques, les votes très démocratiques lancés à l’assaut de la forteresse cléricale. On veut une « redistribution » équitable. On aboutit à l’imbroglio le plus désespérant. Avec des épisodes terrifiants. Les monarchies étrangères s’en mêlent. Le pape tergiverse et se fâche. Le Directoire, dernier épisode de la Première République, est miné par l’insoluble problème.

Le Chapitre 7 consacré à l’année 1795, ouvre la voie d’un apaisement qui sera long à s’établir, grâce aux travaux du protestant Boissy d’Anglas et son ami Rabaut Saint-Etienne auxquels on doit la magnifique formule de l’Article 10 de notre Déclaration des Droits selon laquelle « la liberté de toutes les opinions « même religieuses » est un droit absolu pourvu qu’il ne trouble pas l’ordre public ». Ce sera le début de la « laïcité à la française » et aussi d’un certain gallicanisme. Le chapitre 8 souligne la lassitude généralisée de tous les protagonistes et l’espérance surgie au lendemain de Brumaire et la mise en œuvre d’une démarche qui aboutira au Concordat.