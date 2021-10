"Religions et Union européenne" de Philippe Guillaume : Quelle est l’influence du religieux au sein de l’Union ? Un essai éclairant sur un sujet rarement étudié

Ainsi , c’est sous cette influence , et sur ces partis démocrates chrétiens aidés par les socialistes que s’ est « trouvée l’énergie de construire l’ Union Européenne, une organisation supranationale qui a engrangé 70 années de développement économique et de paix. ». A travers l’ histoire très documentée de l’Europe, vue sous l’angle religieux , et au vu de la positions des Eglises sur nombre de points de doctrine, Philippe Guillaume, dans un style alerte et stimulant, nous rappelle que l’ Europe abrite « une civilisation héritière de Rome et d’ Athènes, résultant d’un métissage culturel unique au monde .. une terre de défi, d’aventures et... “d’avant toutes”.