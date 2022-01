Les correspondants de guerre sont presque nés avec elle mais, après les historiens antiques et littérateurs modernes qui tissèrent du point de vue officiel les épopées de leurs siècles, c’est la modernité et ses moyens de communications qui en font, depuis près de 180 ans, les témoins directs des guerres.

Le livre raconte avec talent et pédagogie cet art de « brouillon de l’Histoire », les contraintes des conflits, à la fois communs et différents, le besoin d’être là au plus tôt et au plus près pour voir, écrire ou dire, et diffuser quelles que soient les conditions ce que bon nombre d’acteurs n’ont pas envie d’entendre.

A la fois héros anonyme et suspect pour la censure, gêneur poussé à l’écart voire parfois tenu comme responsable de défaites comme au Vietnam, le reporter suit au plus près l’évolution technique qui progressivement double le son de l’image, réduit le temps à l’immédiat, élargit l’horizon à l’universel, frappe et choque l’opinion, crée l’émotion et même s’engage pour les causes qu’il va graver dans l’actualité pour la défendre.

Derrière ce métier à part où les couleurs locales sont meurtries de noir et blanc, il y a surtout des caractères de la même trempe humaine que leurs sujets. Cette confrérie sans frontières compte plus d’anonymes et de disparus que de célébrités même si certaines légendes de la politique et de la littérature (Churchill, Hemingway, Saint Exupéry, Martha Gellhorn), de la photographie et du cinéma ont fait leurs armes dans ses rangs.