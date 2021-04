"Peter Dillon, l’énigme Lapérouse" : sur les traces de Lapérouse

C’est une très belle idée que d’adapter en BD le récit autobiographique que nous a laissé Peter Dillon. L’auteur, Boris Beuzelin, nous avertit dans sa postface qu’il n’a pas voulu suivre à la lettre ce récit, mais plutôt en faire un récit d’aventure, entre réalité et fantasme. Et c’est une très jolie réussite car on suit avec bonheur le héros en quête de son graal : une trace de l’expédition Lapérouse. Les deux points forts du récit sont le traitement des rapports avec les populations indigènes et l’évolution du personnage de Dillon. Le premier nous montre comment pouvaient se construire des relations de collaboration entre deux mondes qui apprennent à se connaître, entre méfiance et émerveillement. Le second nous entraîne littéralement dans le sillage du héros, qu’on voit peu à peu s’approcher d’une forme de folie obsessionnelle qui l’amènera à risquer sa vie mais aussi celle de ses hommes.

Le dessin de Beuzelin nourrit ce récit avec grâce et légèreté. Il y a chez cet auteur un mélange étrange d’Hugo Pratt et de Mangas. Les décors, les paysages, ont ce dépouillement qu’on retrouve chez Corto Maltese. Le trait est élégant mais sait aussi se durcir pour évoquer des séquences violentes ou oniriques. Les séquences de rêves évoquent elles aussi l’univers de Pratt. Par contre, les traits des personnages évoquent un tout autre univers, celui des mangas, avec des représentations hyper-expressives des visages. Bonne et étonnante surprise, le mélange des deux s’harmonise parfaitement.

