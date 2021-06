"Nomadland" de Chloé Zhao : les déclassés de l’Amérique, une femme brisée mais combative, un road movie bouleversant

– LE DISCOURS de Laurent TIRARD – Avec Benjamin LAVERNHE, Julia PIATON, Kyan KHOJANDI, François MOREL…

Coincé à un repas de famille entre ses parents qui radotent, et sa soeur et son futur beau-frère qui se regardent dans le blanc des yeux, Adrien attend que Sonia réponde à son SMS et mette « fin » à la pause qu’elle lui fait subir depuis un mois. Mais elle ne répond pas. Alors qu’il a l'œil rivé sur son portable dans l’attente de son texto, Ludo, le futur époux de sa sœur, lui demande de faire un « petit » discours pour leur mariage… L’angoisse d’Adrien vire à la panique. Mais finalement, et si ce discours était la meilleure chose qui puisse arriver à ce grand flippé ?

Après des films à gros budget (Asterix et Obelix au service de sa majesté, Le Petit Nicolas, Le Retour du héros, etc.), le réalisateur Laurent Tirard cherchait à revenir à un film aux ambitions financières plus modestes. Et voilà qu’il tombe sur Le Discours, un roman très ludique de Fabcaro (Zaï zaï zaï zaï) dont l’action se passe essentiellement dans la tête de son héros. Ni une ni deux, le cinéaste en écrit une adaptation, trouve une troupe d’acteurs du tonnerre (dont Julia Piaton, Kyan Khojandi, Sara Giraudeau et François Morel), et il demande à Benjamin Lavernhe (Le Sens de la fête, Mon Inconnu, Antoinette dans les Cévennes, etc.) d’endosser le rôle du héros. Ça tombe pile, le Sociétaire de la Comédie Française excelle dans le burlesque et dans la comédie ! Le résultat est ce film tour à tour grinçant, hilarant, et touchant.

Recommandation : Excellent.

- 200 MÈTRES de Ameen NAYFEH – Avec Ali SULIMAN, Anna UNTERBERGER…

Mustapha, père de famille palestinien habite à 200 mètres des siens, mais de l’autre côté du mur qu’Israël a construit en 2002. Petits signes échangés au-dessus de ce mur, chansons et mots d’amour partagées par téléphone…la famille résiste comme elle peut pour conserver, malgré tout, un semblant de vie normale. Un incident grave vient bousculer cet équilibre précaire. Le fils de Mustapha s’est blessé. Pour aller le retrouver, Mustapha va faire appel à des passeurs et se lancer dans une périlleuse odyssée à travers les checkpoints qui empêchent la libre circulation dans cette région du monde.

Pour son premier film, le réalisateur palestinien Ameen Nayfef a eu besoin de raconter sa vie, si difficile, d’homme « entravé». Il a choisi de le faire par le biais de ce thriller qui dénote chez lui, un sens insensé du suspense et des situations. Du scénario à la direction d’acteur, tout est parfaitement maîtrisé dans son film. Ce dernier n’est pas celui d’un va-t-en-guerre, c’est celui d’un cinéaste dont on devine qu’il a lu Kafka, et vu, avec profit, les films de son compatriote Elia Suleiman. C’est dire sa qualité !

Recommandation : Excellent.

– L’OUBLI QUE NOUS SERONS de Fernando TRUEBA – Avec Javier CÁMARA, Patricia TAMAYO, Juan Pablo URREGO…

Dans le Medellin des années 80 gangréné par la violence des politiques et des trafiquants de drogue, le docteur Hector Abad Gomez, un médecin humaniste, se bat tous les jours, inlassablement, pour aider ses concitoyens à sortir de la misère. Malgré les menaces, ce père dévoué de six enfants refuse d’être réduit au silence. Pour beaucoup de monde, et notamment des organisations armées, il va devenir l’homme à abattre. Évidemment un jour vient, où il est assassiné…

Adapté du livre éponyme - devenu culte en Colombie - que le fils de ce martyr des Droits de l’homme écrivit en hommage à son père (tué par balles le 25 août 1987), ce film, signé Fernando Trueba (dont Belle Epoque est un des films notables) est à la fois le portrait d’un homme exceptionnel, une chronique familiale et l’histoire d’un pays marqué par la violence. Si L’oubli que nous serons manque par moments d’un peu de rythme, il est impeccablement scénarisé et dialogué. Il émeut sans jamais tomber dans le mélo et il est servi par un immense acteur, Javier Cámera. Édifiant, passionnant, poignant.

Recommandation : Excellent.

– LE PÈRE DE NAFI de Mamadou DIA – Avec Alassane SY, Saikou LO, Aïcha TALLA…

Dans un petit village du Sénégal, deux frères s’affrontent à propos du mariage de leurs enfants. Ils ont des visions de l’Islam diamétralement opposées : modérée, et tolérante pour l’un ; radicale, politique et guerrière pour l’autre. Loin des diatribes de leurs parents, le cousin et la cousine rêvent, eux, de partir en amoureux étudier à Dakar et de vivre avec leur époque. Devant la menace extrémiste, ils vont pourtant devoir trouver un chemin pour s’émanciper des conflits des adultes.

Ce n’est pas souvent que le cinéma africain fait irruption sur nos écrans. Alors quand cela arrive, il ne faut pas rater l’évènement. Il le faut d’autant moins qu’en l’occurrence Le Père de Nafi a un propos courageux et brûlant : il dénonce la barbarie de l’islam politique.

Sélectionné dans un grand nombre de festivals, Le Père de Nafi - dont l’image est magnifique et les dialogues soignés - a notamment été récompensé à Locarno où il a été sacré meilleur premier film et a reçu le Léopard d’or de la section « Cinéastes du présent ». On reparlera sûrement de son réalisateur, le Sénégalais Mamadou Dia.

Recommandation : Bon.