"Noeuds de vie" : un beau cadeau pour cette nouvelle année, les carnets inédits de Julien Gracq

« Au Mesnil-Vilbert, de l’autre côté du vallon abrupt où la route plongeait, on voyait sur la crête d’en face, que les haies cessaient de cloisonner, se profiler en sentinelle les premiers genêts et les fougères d’une lande. Mon regard se plaît toujours et s’accroche à de telles lisières, annonciatrices d’un changement à vue du paysage ; quand le soir approche, plus particulièrement, le sentiment que pour moi enfin le rideau va se lever flotte sur ces bordures de friches derrière lesquelles on pressent que la terre pourrait peut-être s’ensauvager. Mais cent fois au long de la route l’imagination a rencontré de telles amorces, et le plus souvent même moins médiocres, sans se laisser accrocher : ici, soudain c’est l’oiseau de Siegfried qui chante, à voix non distincte encore, mais déjà identifiable à des accords inconnus : seulement c’est au prix de tout quitter qu’on pourrait le comprendre – et quelque réserve que je puisse faire sur ses méthodes et sur le bien-fondé de ses espérances, jamais du moins je n’ai douté même si je ne l’ai pas suivie, de la validité de l’injonction qui est au fond du surréalisme et qui, face à de tels appels, le constitue en vérité : « Lâchez tout ! Partez sur les routes. » (p.43-44)

« Ce que j’ai souhaité souvent, ce que j’aimerais peut-être encore exprimer, ce sont ce que j’appelle des noeuds de vie.Quelques fils seulement, venus de l’indéterminé et qui y retournent, mais qui pour un moment s’entrecroisent et se serrent l’un l’autre, atteignent, entre les bouts libres qui flottent de chaque côté, à une constriction décisive. Une sorte d’enlacement intime et isolé, autour duquel flotte le sentiment de plénitude de l’être-ensemble. » (p.52)

« S’il m’arrive, plus souvent que pour les autres écrivains, de rouvrir Proust à n’importe quelle page pour un moment de lecture avant le sommeil ou pour meubler une insomnie ; c’est, je pense, à cause de l’éminente prépondérance chez lui du détail sur l’ensemble. » (p.104)