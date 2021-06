"Navillera" de Choe Gyeong-suk : un conte initiatique dont le point de départ est l’apprentissage de la danse

Nouvellement retraité, Park In-hwan mène une vie paisible jusqu’à ce que son chemin croise un studio de danse classique, et là, retour dans son enfance avec un souvenir qui n’a jamais cessé de l’habiter : celui d’un danseur prenant son envol sur la musique de TchaÏkovski.

Sa décision est alors prise : apprendre enfin la danse classique et pour cela il va s’imposer auprès d’un maître de danse. D’abord incrédule, ce dernier, devant tant de ténacité affichée, va demander à son élève, Lee Chae Rok, futur grand espoir de la danse mais qui doute de lui-même comme bon nombre d’artistes, d’initier Park à cet art ; en contrepartie de quoi, ce dernier doit coacher le jeune danseur. Improbable duo que nous avons là, à la manière d’un Don Quichotte et de son valet Sancho Panza ou de celui de « l’Emmerdeur » ou encore plus récent de celui « d’Intouchables ».

Duo qui va, néanmoins, nous ravir dans les différentes étapes de sa progression.

Puis soudain, coup de tonnerre au milieu de la série : littéralement « sonné » par la découverte qu’il vient de faire, Lee Chae Rok va amplifier son enseignement et inculquer alors à son élève l’idée que même si son cerveau peut oublier, son corps, lui, n’oubliera jamais ce qu’il aura appris.

Très grande force de la thématique qui va être le fil conducteur jusqu’à la fin de Navillera.