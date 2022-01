- Le sujet, Romain Gary d’abord, ce personnage si romanesque né dans la Russie des Tsars, émigré en France et digne incarnation de la méritocratie républicaine, et l’époque aussi qui autorise toutes les rencontres, vibre de créativité et d’intelligence et consacre les parcours les plus iconoclastes.

- Un récit dense et complet qui illustre à la fois la vie des gens de plume, journalistes et écrivains, les fraternités littéraires, ainsi celles qui unissent Malraux, Camus et Gary par exemple, les inimitiés et les luttes des éditeurs, la guerre des prix -du Goncourt au Renaudot- et dans la même séquence du temps, la Guerre Froide et les combats décisifs, ainsi celui engagé contre le racisme et pour le décolonisation, les grandeurs et les vicissitudes de la diplomatie.

- Le personnage très attachant d’Odette qui fait office de secrétaire à Outpost Drive, la résidence-bureau du consul, s’éprend de l’homme sans le contraindre et lui apporte le soutien affectif dont il est privé depuis la mort de cette mère qu’il a tant aimée et qu’elle a tant aimé.