Le 13 septembre 1963, les acteurs Lino Ventura et Jean-Paul Belmondo embarquent à bord d'un avion pour Casablanca, au Maroc, pour assister au tournage du film "Cent mille dollars au soleil".

De toutes parts pleuvent les hommages rendus à Bébel le magnifique. Une cérémonie en sa mémoire aura lieu aux Invalides. Un "trésor national" a dit de lui Macron. La France est en deuil.



Belmondo incarnait la joie de vivre. Il était plus qu'un acteur : un compagnon, un camarade, un ami. Normal que nous nous sentions orphelins. Un être vous manque et tout est dépeuplé. Belmondo était la France vivante, joyeuse et heureuse.



La personne à qui l'on doit ce "Merci à Jean-Pierre Belmondo" est tout le contraire. Elle est étriquée, haineuse et recuite dans ses ressentiments. Nous avons nommé Sandrine Rousseau.



Son florilège accablant montre qu'elle est bête à manger du foin. Mais là force est de se demander si - tellement c'est gros - elle ne le fait pas exprès...



Elle a évidemment des circonstances atténuantes. Un de ses communicants a dû lui souffler que c'était le moment de rendre hommage à "JP Belmondo". Comme elle ne sait rien de l'acteur, Sandrine Rousseau a transformé le "JP" en "Jean-Pierre". La candidate à l'investiture EELV est une grande admiratrice d'Alice Coffin. Et il y a quelques années elle s'est unie symboliquement à une militante écologiste. Ca lui fait un point commun avec Belmondo. Il aimait les femmes. Elle aussi.



PS : Faisons un détour par Le Monde qui écrit que nombre de films de Belmondo "sacrifiaient à une démagogie sécuritaire". Il fut un temps quand Le Monde était un journal...