"Memorial Drive" de Natasha Trethewey : témoignage d’une immense dignité qui dit l’impuissance et le mutisme devant la violence

- Le contexte des luttes raciales dans les Etats du Sud des années 50-60 – Gwen et sa mère ont connu le déchaînement de haine déclenché par l’avancée des droits civiques et la légalisation des mariages interraciaux dont est issue Natasha. Elle se rappelle les procédés d’intimidation des blancs pour affirmer leur suprématie, la croix embrasée par le Ku Klux Klan dans l’allée de la maison familiale, et le regard réprobateur des passants sur l’enfant métisse qu’elle est, trop blanche pour une Noire, trop noire pour une blanche, soulevant constamment la question de son identité et de sa place.

- Le courage d’une démarche - Quel cran il aura fallu à Natasha pour replonger dans l’enfer et témoigner. Après l’enfance heureuse dans le Mississipi, dans un ancien bourg d’esclaves où elle est protégée et choyée par ses parents et des figures féminines fortes, la vie de Natasha bascule quand sa mère - une mère adorée- se remarie. Pendant dix ans, Big Joe, pervers délirant, les terrorise. La petite fille est humiliée par ce beau-père qui la punit sans cesse. La mère est battue, plusieurs fois menacée de mort, jusqu’au passage à l’acte tragique. Avec Memorial Drive, Natasha Trethewey remonte aux origines du féminicide et lutte par l’écriture contre sa conscience qui aurait voulu ignorer le traumatisme et réduire le chagrin au silence.

- La maîtrise de l’écriture - Pourquoi perd-on sa mère à vingt ans ? Pourquoi cette mère trouve-t-elle une mort si horrible, à un âge où elle avait la vie devant elle ? Comment est-on façonné par cet héritage ? Autant de questions que Natasha a contournées pendant des années, se raccrochant à des interprétations personnelles qui la préservaient d’un désespoir absolu mais aussi l’enferraient dans la culpabilité. Memorial Drive dépasse le mutisme de sa jeunesse et les mythologies, pour toucher à la vérité intime. A contrario de certaines autofictions qui ne font que vomir de l’angoisse, Natasha opte pour la maîtrise et l’analyse en recourant à diverses formes de discours : elle parle d’elle à la première personne ou s’interpelle en spectatrice de sa propre vie, elle insère quelques phrases clés de son journal intime, livre le matériau brut de conversations téléphoniques conservées dans les archives, et confie des révélations oniriques libératrices.