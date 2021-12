"Maître Maurice Garçon, artiste, aquarelles et croquis" de Gilles Antonowicz a été publié aux éditions Seghers.

Outre la qualité des reproductions, un texte efficace et précis, souvent drôle, signé par Gilles Antonowicz, avocat et historien connu notamment pour faire revivre de grands avocats et de grands procès.

Ici le lecteur choisit ses thèmes par ordre alphabétique, comme dans un “dictionnaire amoureux”, tout en se réjouissant des croquis pris sur le vif.

Ces aquarelles délicates et élégantes sont autant des caricatures qu'une vue saisissante des audiences de justice et de leurs participants.

Mais on est aussi ému par l'affection pudique et légère qui imprègne les lettres de Maurice Garçon à sa fille Françoise, toutes illustrées de croquis charmants.