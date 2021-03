"Mais la vie continue" de Bernard Pivot : "L’âge Pivot". Espoir et déception

- Un style assez plat, bâclé, étonnant chez un homme qui a fait sa réputation sur son amour des mots.

- L’accumulation de détails sans intérêt.

Pivot ne nous fait grâce d’aucun de ses petits bobos, ni de ceux de ses amis. En l’absence « des quatre cavaliers de (ses) apocalypses », les CI2A (Cancer, Infarctus, AVC, Alzheimer), il consacre tout de même cinq chapitres à la santé : la prostate de l’un, les aigreurs d’estomac de l’autre, les crampes du troisième, la faiblesse auditive des autres, les pilules, les tisanes, les gouttes … Par chance, aucun n’a attrapé le Covid, ça nous aurait fait cent pages de plus…

- Une peur prégnante de la mort (la sienne, pas celle des autres plutôt ressentie comme un manque personnel) ; l’absence assumée de transcendance lui fait envier la sérénité de sa vieille amie qui, elle, croit en la vie éternelle : « La foi, nom de Dieu ! » (p. 142)

A noter que le 2 février dernier à 14h15, la rumeur de la mort de Pivot s’est répandue sur le Web. C’était une Fake News, on est contents pour lui.

- Une tendance exacerbée à tourner autour de son nombril : Un chapitre, d’ailleurs intitulé « Et moi, et moi, et moi… », liste ses différents Ego.

Son MOI jumeau qui rappelle à l’ordre son moi principal en cas d’erreur de jugement.

Son MOI professionnel qui « ne file plus que de la nostalgie »

Son MOI citoyen qui reste attentif à la vie politique et sociale.

Son MOI médical, le plus actif de tous, qui l’accompagne partout.

Pas de mention d’un moi altruiste.

- Reste enfin la question angoissante entre toutes : Bernard Pivot peut-il encore, « après six décennies de tagada », accomplir l’acte de chair, honorer, copuler, bref, baiser ? Ouiiii !!! Ouf, on est sauvés ! On repense à ce pauvre Romain Gary qui, en 1975, nous avait commis un méchant livre intitulé Au-delà de cette limite, votre ticket n'est plus valable pour nous expliquer sur 250 pages que, lui, ne pouvait plus… Mais cela, c’était avant le suicide du double prix Goncourt -et avant le Viagra.