- Les protagonistes, piliers de ce roman : ils se révèlent au fil de l’histoire au service d’une dimension plus importante que l’histoire telle qu’elle se déroule.

- La force rayonnante de madame Hayat, qui sous-tend le récit de bout en bout, telle une déesse tutélaire, véritable hymne à la vie et à la liberté ; la riche personnalité de Fazil qui se façonne sous les dures réalités de la vie et de ses hasards tout en cultivant sa capacité d’émerveillement pour les textes littéraires et les rencontres humaines ; Sila, comme un double féminin de Fazil, qui lui offrira une porte ouverte vers la liberté qu’il finira par refuser pour plonger au plus profond de lui-même ; une galerie de personnages secondaires, plus attachants les uns que les autres, qui partagent dénuement et angoisse mais maintiennent jusqu’au bout leur dignité.

- Ce roman est d’une force magistrale car l’auteur, soumis à l’arbitraire comme ses héros, utilise son talent littéraire pour échapper à l’enfermement. Et il réussit, tout en nous plongeant dans les tourments et les contradictions de l’âme humaine, à nous encourager à les dépasser dans une ode à la liberté intérieure et à la viesublimée.

A souligner une traduction manifestement d’une grande qualité.