"Mada trek, de Tana à Tuléar" d'Alexandre et Sonia Poussin : un véritable voyage de déconfinement… depuis son fauteuil. A Madagascar… comme nulle part ailleurs

Un jeune couple de baroudeurs part avec leurs deux enfants, Philae et Ulysse de 6 et 9 ans, faire le tour de Madagascar « l’Ile rouge ». Ils ont choisi d’accomplir leur périple lentement, le plus lentement possible, à la rencontre des populations - parmi les plus pauvres du monde - et au plus près de paysages souvent vierges et à couper le souffle.

Alors, ils choisissent, comme moyen de locomotion, la charrette, telle celle à grandes roues de bois et à rayons de nos campagnes, dans les années 50, ou le chariot immortalisé par les aventuriers du Far West, attelée à deux zébus costauds et nonchalants cornaqués par deux pisteurs malgaches. L’aventure, riche d’expériences nouvelles, a duré 4 ans et 4000 kilomètres. Ce volume retrace les 1000 premiers kilomètres de l’expédition, de Tana (narive) à Tuléar direction le Grand Sud, aux confins de l’impossible. Un parcours parsemé d'embûches et infesté de bandits… et souvent gorgé d’eau, avec des moments très forts au gré des rencontres émouvantes avec les populations hostiles ou enthousiastes, des accidents imprévisibles, de découvertes décoiffantes et aussi des moments de grand bonheur. Exemple: Une expérience inoubliable «lorsqu’il a fallu hisser une voile sur la charrette qui s’est mise à flotter telle une barque ».

A la fois Carnets de voyage type Le Routard à ses débuts, belle époque où la pub des chaussures Clark’s promettait en 1970 : Paris Bagdad 10 F, et hymne à l’écologie et à la biodiversité, ce Mada Trek nous fait découvrir, façon entomologiste, une faune bavarde et colorée et une flore extraordinaire remplie de plantes endémiques et d’espèces proches de l’extinction. Encore un exemple -ce récit en foisonne «Une chose est sûre: la mangrove recule partout. Les écosystèmes sont détruits par les locaux qui n’en ont cure. « Ventre affamé n’a pas l’oreille écologiste ». On rencontre deux Allemands en mission scientifique qui « étudient un caméléon endémique de cette forêt le Furcifer labordi. Falke extrait un mâle, vert comme une pomme avec des lèvres blanches et ce curieux appendice de 2 cm de long » Il ne vivra que deux mois, après 4 mois vécus au sein de son œuf. Ailleurs, les scarabées annonciateurs de la pluie s’accrochent dans les cheveux des voyageurs et un lémurien malade qui regarde au loin vient se réfugier dans le petit village dont il devient la mascotte « symbole du monde sauvage en péril»