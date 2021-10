"Ma vie de ténor" d'Hector Berlioz : tout (commence et) finit par des chansons

• On ne comprend pas bien le sens du premier costume (une chemise de nuit, une fraise autour du cou et des patins à roulettes aux pieds) si ce n’est qu’il installe d’emblée la pièce dans la dérision voire la farce, ce que confirment l'emprunt à ABBA et la sérénade du comte Almaviva façon pop star, heureusement la qualité de ce qui suit l’emporte sur la pochade.

• On peut regretter surtout l’absence de ces « tubes » qu’on a toujours plaisir à réentendre : d’autres extraits, plus connus - mais oui pourquoi pas ? - , du Barbier de Séville, de L'élixir d'amour ou d’Eugen Onegin, et même quelques airs de Carmen ( " La fleur que tu m'avais jetée " ) eussent été bien savoureux.