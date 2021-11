"Les Promises" : du Jean-Christophe Grangé grand cru classé

Nous sommes à Berlin en 1939 à la veille de la déclaration de la guerre. Hitler s'apprête à envahir la Pologne avec les conséquences que l'on sait. Dans cette ville insouciante, les grandes dames du Reich (qui épouse de l'acier, qui épouse du bitume, ou des rails...) continuent à mener leur existence dorée et vont quotidiennement dans un club très huppé siroter leurs coupes de champagne en compagnie de fringants officiers aux bottes étincelantes. Et soudain, un tueur en série sévit auprès de ces dames et en trucide quelques-unes d'affilée en les charcutant méchamment.

Entre en scène un trio complètement improbable : un gestapiste, ancien SA, brute épaisse, psychopathe apparemment bas de plafond, qui a choisi d'être pro- Hitler pour échapper à un sort misérable, un psychiatre très beau mais minuscule avorton gominé, voyou, gigolo et maître-chanteur à ses heures et une baronne richissime, elle aussi psychiatre mais alcoolo jusqu'à la moelle, qui hait le gouvernement en place et le crie bien fort mais sa famille est mécène du Führer... Cet attelage disparate va se charger de l'enquête et, curieusement, ces écorchés de l'existence vont cohabiter et essayer de démêler l'intrigue.