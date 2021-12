"Les flammes de pierre", de Jean Christophe Rufin, de l'Académie Française, a été publié aux éditions Gallimard.

L'histoire d'amour entre un guide de Chamonix et une Parisienne qui ne réussit que dans le sublime et dangereux décor de la montagne. Grosse erreur du guide que de venir à Paris où il n'est plus un seigneur et peine à trouver sa place. Un accident de voiture et ses lourdes conséquences vont les renvoyer en montagne où s'opérera, à nouveau, la magie.

Un tel thème n'est pas si souvent abordé : les différences de milieu, d'éducation, d'environnement, surtout quand elle sont à l'avantage de la femme, tuent très vite les histoires d'amour les plus fortes. Ici la montagne du guide ne peut rivaliser avec le raffinement social et l'aisance économique de la parisienne.

En d'autres termes, l'anorak ne brille plus sur le quai de la gare de Lyon...

Le réflexion de Rémy, le guide, sur sa place dans son milieu lui rappelle les sociétés de castes, celles qui étaient pour Claude Lévi-Strauss, en raison même de leur caractère inégalitaire ( chacun à sa place ), une solution au trop grand nombre, avant qu'elles ne dérivent, malheureusement.