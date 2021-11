"Les écologistes contre la modernité : le procès de Prométhée" : une thèse originale, optimiste, constructive, à contre-courant des catastrophistes anti-modernes

Approchant de la trentaine, Ferghane Azihari contribue activement au débat public sur l'économie, sur l'écologie et, plus généralement, sur les politiques publiques en France, en Suisse et ailleurs. Inspiré par le libéralisme politique, économique et sociétal d'inspiration autrichienne (Mises, Hayek et autres) ses contributions socio-politiques sont appréciées depuis plusieurs années.