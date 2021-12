"Les Acharnistes" de Jean-François Maurier et Rafael Batonnet est à découvrir au Théâtre du Lucernaire à Paris.

• Nos deux auteurs ont en commun d'être metteurs en scène, comédiens et pédagogues. Ils ont déjà créé une multitude de pièces qui gravitent autour du monde des clowns et de l'absurde qu'ils maîtrisent remarquablement.. Ils dirigent de nombreux ateliers, et Rafael Batonnet intervient dans les écoles et collèges. Ces activités multiples ne les empêchent pas d'avoir des hobbies. Comme Rafael Batonnet le note, « il pratique le tango et l'aviron mais pas en même temps »!

• Actuellement, ils sont à la tête de la compagnie Le Klou depuis 2013 et ont déjà été accueillis au Lucernaire pour un de leurs spectacles en décembre 2015- janvier 2016 « On s'en fout qu’il soit beau». Leur recherche essentielle est la création originale à base d'improvisations.