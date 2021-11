Christine Angot a été violée par son père dès ses treize ans, puis pendant de nombreuses années.

L’histoire est bien connue maintenant mais Christine Angot n’en a pas fini avec elle, et nous non plus.

Abandonnée par son père Pierre Angot qui ne l’a pas reconnue, elle le rencontre pour la première fois à treize ans ; c’est le début d’une descente aux enfers. Totalement désemparée et incapable de lutter contre la toute-puissance de cet être dominateur et sûr de lui, Christine Angot rapporte les faits et tente de comprendre.