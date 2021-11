« Poussée par la curiosité, Chloé avait fait glisser la tringle métallique qui maintenait fermé le couvercle de la malle. A l’intérieur quelques livres, essentiellement sur la Seconde guerre mondiale, le goulag, mais aussi des papiers et du courrier rangés en piles soignés. Elle s’était immédiatement emparée de la liasse de correspondance et avait dénoué la ficelle qui retenait les missives vieilles de plus de cinquante ans. La plupart dataient de l’Occupation et semblaient avoir été écrites par la même personne, sauf pour trois d’entre elles (…) La troisième lettre – un simple mot manuscrit, en écriture bâton maladroite et nerveuse, sans signature – datait de la fin de 1954. Postée d’Alès, elle était adressée à Georges. Le propos, menaçant, était glaçant : « J’ai appris que tu avais survécu et que tu étais revenu. Je ne sais pas comment tu as fait, mais si tu dis un seul mot, tu subiras le sort des autres et ta famille aussi. Tu sais que je ne plaisante pas. Les Allemands n’ont pas fait le boulot, mais moi, je ne te raterai pas . »