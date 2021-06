"Le petit coiffeur" de Jean-Philippe Daguerre : des comédiens authentiquement heureux de retrouver la scène et leur public

• On sent l’auteur soucieux d’insérer sa pièce dans l’histoire : le choix de Chartres en procède, avec l’épisode de la tentative de suicide en 1940 de son préfet Jean Moulin, appelé à devenir l’un des chefs de la résistance ; et puis il y a la fameuse « tondue de Chartres », Simone Touseau, photographiée par Robert Capa pour Life, le 16 août 1944 et passée à la postérité.

• Mais c’est au forceps, car au prix d’une intrigue où la lourdeur le dispute à l’invraisemblance, qui laisse l’impression d’un fourre-tout où vient s’accumuler ce qu’il est possible de dire sur cette période

passablement complexe. Bref, pas rasoir, mais un poil trop tiré par les cheveux...

• Au plan formel, le choix fréquent de découpage de la pièce en de multiples et successives séquences très courtes a comme des effets d’écrans publicitaires, assez dérangeants à la longue. La multiplication d’ellipses nuit à la fluidité de la pièce.

• La pièce débute, et la distribution est encore inégale : Pierre (Felix Beauperin) est tellement raide et mécanique dans sa diction comme dans son port qu’on l’imagine mieux en officier allemand du XIXe siècle balafré et claquant des talons qu’en peintre (ou alors militaire...). Du reste, il ne suffit pas d’arborer un Marcel en mode Brando et une musculature suggestive derrière un chevalet pour « faire peintre ». Le chef local de la résistance (Romain Lagarde) oscille d’un registre à l’autre, entre danses lascives avec madame veuve Giraud et explosions de colère et d’indignation, bref entre l’érection et l’éructation.