"Le patio bleu" de Denis Tillinac : une bande d’amis dans une "tragi-comédie, un film de Sautet"

A Condom, le Patio bleu réunit à l’heure de « l’apéro » un groupe d’amis fédérés autour de Marie-Anne, de son mari David et de leurs enfants, avec Bob, le médecin, Chloé, Véro et les autres. Leurs projets sérieux ou farfelus, leurs histoires d’amour finies ou renaissantes, leurs soucis, leurs secrets et les Gilets jaunes nourrissent leurs conversations. A l’heure de sa retraite de diplomate, le narrateur y a trouvé sa place après de nombreux postes à l’étranger ou à Paris. Influencé par son amie de toujours Marie-Anne, dont il ne peut se passer, il a, en effet, décidé de s’installer dans cette charmante sous-préfecture du Gers, pour fuir la capitale si artificielle, pour échapper aux méfaits du nouveau monde et pour jouir d’un « épicurisme somnolent ». Les souvenirs ressurgissent cependant dans sa mémoire de sexagénaire. Insatisfait de sa carrière dans les ministères ou dans les ambassades et déçu par ses rencontres amoureuses, il avait rêvé d’un rôle romanesque sans jamais l’atteindre et il en ressent un sentiment d’inachèvement. Très attaché à ses origines, à ses parents, et plus largement à la culture française, il regrette tout ce qui a disparu avec eux, comme s’il assistait à la fin d’une civilisation.