"Le mystère Richelieu" de Philippe Le Guillou : appropriation théâtrale du mystère d’un grand homme

Un petit garçon rêveur et solitaire découvre dans son livre d’histoire de CE2 le portrait du cardinal de Richelieu par Philippe de Champaigne. Emotion intense, attirance irrésistible, enthousiasme débordant enflamment son esprit et son cœur, comme un coup de foudre ! Le voilà fasciné à tout jamais par cet homme en rouge à l’allure impérieuse, qui se dresse en majesté, dans sa somptueuse cappa magna pourpre, animée par cette cascade de plis, admirablement restituée. Sa tête paraît petite par rapport à la pyramide déployant les tissus soyeux et les moirures ruisselantes. Le peintre a choisi de glorifier le prestige et l’éclat de la fonction plutôt que l’homme, dont le narrateur tente de percer le mystère, en emmenant le lecteur sur ses traces. Dévoré d’ambition, sûr de ses talents, calculateur et opportuniste, Richelieu gagne d’abord les faveurs de la régente Marie de Médicis, puis disgracié avec elle, il se réconciliera avec Louis XIII et deviendra chef du Conseil.

Doté d’une volonté inflexible et d’une détermination inébranlable, il est habité par sa mission au service du roi, prêt à tous les combats pour que triomphe la puissance de l’Etat. Il attaque donc tous ceux qui relèvent la tête, en menant une lutte impitoyable contre les Grands et les protestants. Le Siège de La Rochelle sera sa grande épopée, mais il reste hanté par les trahisons et les complots. Il s’est révélé dans l’exercice du pouvoir, grâce à son autorité souveraine, y sacrifiant sa santé plus que fragile, c’est là peut-être son génie, son mystère.