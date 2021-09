"Le fils de l'homme" de Jean-Baptiste Del Amo : et la rage des pères revivra chez les fils à chaque génération. Un roman dur, impitoyable, atypique, rare, hors de l’ordinaire. Prix 2021 du roman FNAC

Archétypal. Mythologique. C’est ainsi que l’on peut essayer de définir le nouveau roman de Jean-Baptiste Del Amo qui constitue une œuvre tellement différente dans l’offre littéraire du moment. Les personnages ne sont pas identifiés, ils n’ont pas de nom, ni même de prénom, ils sont simplement le Père, le Fils et la Mère. La violence, comme l’annonce la citation de Sénèque qui ouvre l’ouvrage « Et la rage des pères revivra chez les fils à chaque génération », nous annonce ce qui sera le moteur de la dramaturgie impitoyable du livre. Le prologue « préhistorique » qui met en scène un groupe d’humains parti vers l’Ouest, et obéissant à un rite initiatique, le père qui oint le front du fils du sang du chevreuil qu’il a abattu, confère dès l’abord une dimension symbolique à l’histoire.

Trois personnes dans un break, le Père, la Mère et le Fils. Ils quittent la ville dans laquelle il ne se passait jamais rien, ainsi que la petite maison du quartier ouvrier, si calme, où vivaient la Mère et le Fils. Un jour, après six ans d’absence et de silence, le Père est revenu. Il les convainc de le suivre dans la montagne afin de commencer une vie nouvelle. Dans la nuit, ils ne savent pas que ce voyage les éloigne définitivement des villes et des hommes. C’est à pied qu’ils finiront le voyage. « Les Roches » leur destination est une ancienne bergerie sommairement aménagée, située dans une nature majestueuse et inquiétante au cœur d’une montagne abandonnée des hommes. Mais cette nature qui prend de plus en plus de place dans le récit, ne sera pas le cadre de la rédemption promise. Ce huis clos va insidieusement devenir un cauchemar insupportable et sans fin.

La Mère est enceinte, ce que le Père aura de plus en plus de mal à accepter. Simultanément, obsessionnellement, il revit les années de violence et de désespoir que lui fit supporter, dans cette maison, son propre père qui y connut une mort absolument pathétique. Peu à peu la folie le gagne, il empêche la Mère malade et prête à accoucher, de quitter « Les Roches ». Une fois encore se réitérera la transmission de cette violence qui lie le Père et le Fils depuis des temps immémoriaux. La montée de la folie ressemble dans sa construction imparable à un thriller, mais il n’en n’est rien, car par la puissance de l’inspiration, la force impitoyable du style, nous sommes transportés au sein d’une tragédie antique que rien ne peut arrêter.

Le Fils de l’homme est un roman qui légitimement mérite d’être qualifié d’extraordinaire …