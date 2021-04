"Le cinéma policier français, 100 films, 100 réalisateurs" de Jean Ollé-Laprune : un défi brillamment relevé, présenter 100 réalisateurs par un seul de leurs films, le plus emblématique

Le «genre» policier est un domaine privilégié du cinéma français depuis qu’il existe. Il est le plus important d’Europe. Cela commence à peu près en 1901 avec Ferdinand Zecca et Louis Feuillade (les Vampires, plus tard Judex, Fantomas), jusqu’à nos jours. C’est un univers longtemps en noir et blanc (la couleur n’apporte rien) aux approches variées, dominé par le désir d’intriguer ou de faire peur, avec des gens pas toujours très sympathiques, mais aussi à l’esthétique souvent très recherchée.

Dans cet ouvrage, le but du jeu est de présenter 100 réalisateurs avec UN seul de leurs films (parfois nombreux) : le plus emblématique de leur style, de leur intérêt et de l’accueil que lui réserva le public.

Alors, profitons de la publication de ce livre pour nous livrer à un rapide tour d’horizon de notre cinéma policier français :

Il y a les « grands » d’avant guerre : Pierre Chenal, Marcel Carné, Jean Renoir (La Chienne), le premier Gabin-voyou (Coeur de Lilas) avec Litvak, Julien Duvivier, Maurice Tourneur, Clouzot (Le Corbeau). A la fin des années 1950 on a l’apogée du film noir avec les mecs en costume croisé, les poules, les ménagères et les 4 CV : l’incontournable trio : Le Grisbi de Jacques Becker, Razzia sur la chnouf d’Henri Decoin, le Riffifi de Jules Dassin...Suivra le « règne » de Gabin, puis celui de Ventura, de Delon. Henri Verneuil réussit l’exploit en 1969 de les réunir dans Le Clan des Siciliens.

Louis Malle inaugure la Nouvelle Vague avec le flambant Ascenseur pour l’échafaud. Après viennent Godard, Truffaut, Lautner, Deray, Costa-Gavras, Melville de Bob le flambeur au Cercle rouge, Claude Sautet et ses Ferrailleurs, la prise de pouvoir de Depardieu (Claude Miller) et de Dewaere (Boisset).

Ensuite, c’est plus varié, avec des comédies, de l’exotisme, des jeunes qui courent vite et flinguent moins, des banlieues, moins de Marseille et plus de Côte d’Azur, des Américains, des policiers à problèmes...Après 2000, voici Schoendoerffer, Téchiné et ses Voleurs, Kassovitz et La Haine, Xavier Beauvois, Jacques Audiard et Un Prophète, Maïwenn et Polisse, Chouf de Karim Didri, et bien d’autres, car les nouveaux moyens techniques permettent d’aborder le métier plus facilement (ou moins difficilement…)