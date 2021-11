"La splendeur et l'infamie" d'Erik Larson : Un régal pour les admirateurs du bouledogue au cigare

Ce gros livre est jubilatoire. Il dénote un mélange de tendresse et d’admiration pour ce personnage absolument hors normes auquel nous sommes tous redevables. Larson a recensé et agencé un matériel anecdotique considérable qui vient en contre-point parfait du récit historique de la bataille d’Angleterre. Ainsi, la lecture est à la fois instructive et très plaisante.

Larson ne néglige pas la narration précise des événements qui ont failli emporter la civilisation. Mais l’attrait de sa somme repose surtout sur sa capacité à nous faire partager le quotidien intime de ces dirigeants et témoins de premier plan aux prises avec un risque mortel, grâce à un usage parfaitement dosé de récits individuels qui se superposent intelligemment avec la ‘grande histoire’.

L’auteur utilise avec talent les récits de ces témoins aux traits de caractère si britanniques auxquels, sans trop l’admettre, nous sommes tous plus ou moins sensibles : humour, sang-froid, détachement, rationalité, et enfin ‘fighting spirit’. Le récit n’en est rendu que plus savoureux, un peu comme revoir Downton Abbey !

On croise ainsi des témoins-clés aussi attachants que Mary Churchill, la dernière fille de Winston, aux prises avec des questions sentimentales ; Randolph Churchill, le fils buveur et joueur invétéré et Pamela, son épouse, dont la carrière survivra longtemps à la mort de son mari ; John Colville, le raffiné secrétaire particulier de Churchill qui avait déjà servi Chamberlain ; Lord Beaverbrook, un ami intime du Premier Ministre, redouté et disruptif - dirait-on aujourd’hui - Ministre de la Production aérienne, un personnage absolument clé dans la résistance à l’offensive aérienne allemande censée préluder à un débarquement terrestre ; Lindemann, dit le ‘Prof’, chargé d’évaluer ‘le monde avec une objectivité scientifique’ pour le compte de Churchill (et le malheur des autres collaborateurs du premier ministre !) ; ou encore la délicieuse – et redoutée par Winston lui-même – Clementine Churchill, la seule à pouvoir enjoindre son mari de ‘garder une conduite de haut niveau’ même au plus fort de la pression nazie.

Mais dans l’intérêt du croisement des perspectives sur la bataille en cours, Larson n’hésite pas non plus à piocher dans les carnets de Goebbels, et ses spéculations sur la capacité de résistance du peuple anglais ou ses commentaires sur les prestations de Churchill à la radio ou aux Communes.

Ceux qui sont familiers avec la personnalité de Winston, apprécieront, parfois le sourire aux lèvres, les méthodes du Premier Ministre pour conduire efficacement cette guerre. On peut citer ses “minutes” (des dizaines par jour !), des notes brèves qui contenaient ses directives, dictées à sa secrétaire du matin au soir ; ses exhortations à la concision - “ne pas condenser vos pensées serait signe de paresse” disait-il à ses collaborateurs ; ou ses dossiers Keep Handy qui lui permettaient de recycler des extraits de poème ou de citations bibliques dans ses discours. Churchill était obsédé par le mouvement dans tous les domaines, comme le reflétait sa pratique de coller des étiquettes adhésives rouges exigeant une “Action ce jour” sur toutes ses minutes.

Le livre de Larson a également le mérite de dresser un portrait sensible, équilibré et attachant de l’homme. A la fois exalté (il suscitait initialement beaucoup de méfiance auprès des parlementaires britanniques et des américains), flamboyant, électrique, imprévisible, indomptable, fasciné par les nouvelles technologies (souvent mal assimilées…), persuasif (il finit par convaincre les américains d’aider les britanniques au prix de lettres suppliantes à Roosevelt et d’une cour assidue auprès de ses envoyés spéciaux , Hopkins et Harriman). Mais aussi courageux, intrépide, dépourvu absolument de vanité personnelle et très sensible (l’auteur rapporte par exemple ses larmes après l’attaque de Mers el-Kébir).

On sourit aussi beaucoup à l’évocation des week-ends de Churchill dans les résidences de Chequers et de Ditchley où étaient conviés de nombreux collaborateurs et autres invités comme le Général de Gaulle où les sujets les plus graves se discutaient dans une ambiance parfois loufoque et où cigares et liqueurs - très appréciés par Winston - occupaient une place centrale !