"La promesse de l'aube" de Romain Gary, adaptation de Franck Desmedt : ma plus belle histoire d’amour, c’est elle

Est-il encore besoin de présenter ce grand écrivain qui eut l’audace d’écrire sous deux noms, Emile Ajar étant le second. Écrivain, romancier, diplomate, scénariste et réalisateur, il reçut deux fois le prix Goncourt, sera jury au festival de Cannes. On lui doit « Les racines du ciel » et « La vie devant soi ». Grand résistant il recevra le titre de compagnon de la Libération. Son œuvre éclectique sera souvent adapté au cinéma.