"La poursuite de l'idéal" de Patrice Jean : un roman d’apprentissage étincelant

• Nous suivons l’itinéraire de Cyrille, héros ou plutôt antihéros en conflit avec la société qu’il découvre, puisqu’elle ne correspond pas à ses aspirations profondes. Sensible, rêveur, idéaliste, il doute de lui-même et des autres, et se complaît dans l’insatisfaction. Partagé à l’égard des femmes entre ses élans romantiques et ses désirs sensuels, il ira de désillusions en désillusions. Au fond, épris de légèreté, d’élégance, de raffinement, de beauté, d’élévation morale et spirituelle, il ne peut que rejeter son époque qu’il juge vulgaire, inculte, abrutie par la consommation, le règne des écrans et le divertissement obligatoire.

• L’esprit d’observation de l’auteur se vérifie à chaque page dans sa précision et sa justesse : il brosse des portraits courts et incisifs grâce à un sens du détail significatif, il décrit avec le même talent des moments intimes ou des scènes plus amples et il reproduit des dialogues tranchants et drôles d’une vérité saisissante.

• Il porte un regard acéré sur les mœurs, les mentalités et les courants de pensée d’aujourd’hui. Tout y passe avec une liberté de ton rare ! La peinture caustique des milieux culturels ne manque pas d’humour, dans certains passages mémorables, comme le Festival d’Avignon ou l’interview du sociologue de gauche … Il se moque des discours à la mode, des consciences morales donneuses de leçons, des indignations à bon compte, du vandalisme des manifestations. Il déplore le reniement de notre propre culture, au profit d’une américanisation envahissante ou du multiculturalisme.

• Une belle écriture classique et fluide, tellement agréable à lire : un sens de la formule, de nombreux aphorismes, des trouvailles originales.