"La porte du voyage sans retour" de David Diop : un roman d’aventures aux allures de conte moral

En 1750, Michel Adanson, un jeune naturaliste français de vingt-trois ans part au Sénégal pour y découvrir des plantes, des animaux ou des coquillages encore inconnus des scientifiques européens. A peine arrivé, il se passionne pour ce pays, sa langue, ses coutumes et, bien sûr, ses habitants. Quand il entend parler d’une « revenante », qui aurait réussi à échapper à l’esclavage, il se lance à sa recherche, n’hésitant pas à traverser le pays à pied au prix de nombreuses embûches. Il la rencontre dans des conditions rocambolesques et tombe amoureux de cette « Eve noire » si envoûtante et si mystérieuse. Il ne l’oubliera jamais. Il revient à Paris en 1754 et tente de dissimuler à son entourage cet amour secret, en consacrant toute son énergie à la rédaction d’une encyclopédie universelle de la nature. Aux portes de la mort, il décide de raconter cette histoire dans des cahiers destinés à sa fille.