"La plus secrète mémoire des hommes" de Mohamed Mbougar Sarr : Goncourt 2021, un roman labyrinthique - au risque de s'y perdre

Encensé par la critique, La plus secrète mémoire des hommes est un roman qui m'a paru inégal dans le fil de son déroulement, incontestablement bien, voire très bien écrit (un plaisir qui ne se boude pas) et surprenant dans son thème. Pour autant, je ne passerai pas sous silence la déception de la fin, la rencontre avec quelques poncifs : amours dans toutes les combinaisons possibles, plaidoyer contre l'aliénation du colonialisme, massacres éthiques et transmission de la haine, démagogie des élites africaines, le questionnement sur le sens de l'œuvre de l'écrivain.

Toutes réflexions utiles et sommes toutes intelligemment amenées dans le fil du récit, mais contradiction à dénoncer la dictature de la culture littéraire occidentale et de sa perception stéréotypée du continent africain et de ses traditions, alors que les plus belles pages du roman me semblent se situer au cœur du Sénégal, dans les descriptions de la famille, de l'enfance et l'errance de cet homme étrange. Soyons juste : cette fiction habillée d'un très beau titre abrite un roman intéressant, un auteur qui ne l'est pas moins - et interroge enfin sur la perception occidentale des écrivains africains, tiraillés entre comparaison et légitimité naturelle.

Il est dit enfin que ce roman est inspiré du destin tragique de l’écrivain malien Yambo Ouologuem, vainqueur du prix Renaudot en 1968 pour son premier roman Le Devoir de violence. Il lui est très vite reproché d’insinuerque des chefs locaux ont contribué au colonialisme en Afrique et d’avoir plagié des extraits de romans connus, de la Bible ou du Coran. Le contexte de la décolonisation et des indépendances des années 60/70 lui ont valut le reproche ultime d’être un traître à l’identité africaine.

La plus secrète mémoire des hommes a été élus Prix Goncourt 2021.