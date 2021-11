"La folle et inconvenante histoire des femmes" de Laura Léoni : La parole enfin donnée aux grandes muettes

• On s’amuse des formules anachroniques (sur la découverte du clitoris par un certain Colombo, homonyme du célèbre inspecteur) ou purement inventées (ainsi ce dialogue entre moniales dans un couvent médiéval : « Pas besoin d’hommes, ma sœur, on a des cierges...»), mais est-il pertinent d’évoquer les femmes sous la Révolution française en projetant La Liberté guidant le Peuple, qui célèbre celle de 1830 ?

• La pièce fait avec les moyens du bord certes, mais le graphisme projeté sur l’écran en arrière-plan laisse tout de même à désirer...

• L’engagement assumé de cette Folle histoire l’expose à quelques réfutations, au moins sur deux points. Évoquer des « travailleuses du sexe » et non des prostituées sonne curieusement ; si tel est bien le cas, les proxénètes deviennent ipso facto des chefs d’entreprise, ce qui leur évite les foudres de la justice. Cette approche trahit une conception libérale très anglo-saxonne, visant à considérer que le corps (ici, celui des femmes), marchandise comme une autre, peut donner lieu à des transactions... Ce qualificatif fait l’impasse sur les effets de discours, et notamment la question des fonctions réparatrices d’un terme, qui, revendiqué par les prostitué-e-s (le plus souvent dans le cadre de leur activité, et beaucoup moins après), donne une assise et une légitimité indispensables pour « tenir » psychologiquement dans le commerce fait d’un corps forcé. Autre exemple, où l’on frôle la contradiction ouverte : après avoir (assez justement) noté que le voile porté par les femmes au Moyen-âge « marque l’autorité [patriarcale] dont elles dépendent », voilà qu’en plein XXe siècle, peu importe désormais que femmes et féministes portent ou non le voile. Ce dernier est à présent débarrassé de toute connotation impliquant la domination masculine... mais est-ce si sûr que cela au regard des sociétés dans lequel l’usage persiste?