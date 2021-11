"La fille qu'on appelle" de Tanguy Viel : Laura et le maire... un engrenage infernal. Un bon polar social

Le style inimitable - et si cher à Jérôme Lindon et ses éditions de Minuit puis à sa fille Irène qui prit sa suite à sa mort en 2001 - , ce style si brillant et d’une apparente simplicité nous offre toutes les ambivalences dont le langage est capable. L’auteur le raconte lui-même : « Peu à peu, je parviens à habiter une langue qui a ses connivences dans le réel, qui s’ouvre à sa propre confiance, presque transitive. Les mots et les choses se reconnectent et la vie circule des uns aux autres ». Cela s’appelle construire une œuvre !

Le titre, La Fille qu'on appelle, sonne comme un début de phrase qui semble ne jamais devoir être terminée. Comme les deux politiques, Bellec et Le Bars, qui n’expriment jamais leur volonté mais l’imposent sans même avoir à la nommer. Comme Laura, cette fille qu’on appelle et qui subit petit à petit l’emprise masculine sans jamais pouvoir dire non dans un engrenage infernal. Comme le père, Max Le Corre, que la vérité dépasse et qu’il ne saura jamais nommer.

Les rapports de force se créent très vite et les axes de domination vont dicter les mouvements et les actes de chaque protagoniste, emportés par leur place sur l’échiquier de la vie et le rôle social qu’ils occupent. Et c’est autour du sexe, métaphore de la domination que se créé la mécanique de destruction qui va emporter tous les acteurs de cette triste dynamique.

La fille qu’on appelle, la « call girl » en anglais, est une dénonciation réussie – mais en sera-t-il autant de la volonté de Laura d’obtenir justice – d’une situation emblématique de milliers de tristes histoires. Espérons que ce réquisitoire sur l’abus de pouvoir trouvera un écho auprès des victimes comme des bourreaux.